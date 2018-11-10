США не планують розміщувати у Європі ракети, заборонені в ДРСМД, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США вважають вихід з ДРСМД єдиним доцільним варіантом розвитку подій

Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки (США) не збираються розміщувати в Європі ракети, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки при Білому домі.

За словами Болтона, Вашингтон обговорює дане питання із своїми союзниками по НАТО.

"У США немає планів домагатися розміщення ракет, заборонених ДЛРСМД, в Європі у доступному для огляду майбутньому. Це є частиною глобальної стратегії альянсу (НАТО - ред.) і Сполучених Штатів. Ми знаходимося в тісній взаємодії із нашими союзниками з цього приводу і з оптимізмом дивимося на те, що наші позиції збігатимуться" - сказав помічник президента США з нацбезпеки.

Крім того, Болтон також пояснив, чому США вважають вихід з ДРСМД єдиним доцільним варіантом розвитку подій. Він стверджує, що Вашингтон не в змозі переконати Російську Федерацію в тому, щоб вона знову дотримувалась договору, який порушує.

"Люди питають про те, чому ми не ведемо подальші переговори із приводу можливості повернення їх (Росії - ред.) до виконання угоди. Однак їхня позиція полягає в запереченні того факту, що вони порушують угоду", - вважає він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Москву до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), нарікаючи, що діалогу з РФ з цього питання не вийшло.

Раніше, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп дав доручення низці відомств підготувати доповідь із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності для Конгресу США