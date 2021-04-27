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США планируют раскрыть новые разведданные о действиях России и Китая, - Politico

Новина українською → Вашингтон, Вторник 27 апреля 2021 08:23
США планируют раскрыть новые разведданные о действиях России и Китая, - Politico Фото: США готовят публикацию разведданных о враждебных действиях России (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Соединенные Штаты Америки планируют раскрыть новые разведданные о враждебных действиях России и Китая. Публикацию готовят на основании прошлогоднего обращения сразу девяти командующих американских сил на разных континентах.

Об сообщает издание Politico.

Генералы, возглавляющие командование Вооруженных сил США в Азии, Европе, Африке, Латинской Америке, а также войск специальных операций, адресовали свое обращение и.о. главы Национальной разведки Джозефу Магуайеру еще в период президентства Дональда Трампа.

Как пишет издание, это было призывом к разведывательному сообществу сделать существенные изменения в подходах в этом направлении, подчеркивает издание.

"К сожалению, мы продолжаем упускать возможности для выяснения правды, противостояния искаженной информации, исключения ложных нарративов и своевременного реагирования на развитие событий", - написали генералы в обращении, которое есть в распоряжении Politico.

Напомним, Пентагон назвал климатический кризис угрозой для нацбезопасности США.

Отметим, в США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая.

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