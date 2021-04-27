США планують розкрити нові розвіддані про дії Росії й Китаю, - Politico

Сполучені Штати Америки планують розкрити нові розвіддані про ворожі дії Росії й Китаю. Публікацію готують на підставі минулорічного звернення одразу дев’яти командувачів американських сил на різних континентах.

Генерали, які очолюють командування Збройних сил США в Азії, Європі, Африці, Латинській Америці, а також військ спеціальних операцій, адресували своє звернення в.о. голови національної розвідки Джозефу Магуайєру ще в період президентства Дональда Трампа.

Як пише видання, це було закликом до розвідувального співтовариства зробити суттєві зміни в підходах на цьому напрямі, підкреслює видання.

"На жаль, ми продовжуємо втрачати можливості для з'ясування правди, протистояння спотвореній інформації, виключення неправдивих наративів та вчасного реагування на розвиток подій", - написали генерали у зверненні, яке є в розпорядженні Politico.