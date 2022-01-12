США планують надати Україні радари та обладнання для кораблів, - Politico
Влада США має намір надати Україні радіолокаційну систему та обладнання для кораблів. Постачання будуть здійснюватися в рамках допомоги в розмірі 200 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
У матеріалі наголошується, що цю інформацію підтвердили джерела з числа офіційних осіб США і радник президента України Володимира Зеленського.
"Пакет безпеки дозволив постачання більшої частини того ж оборонного обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, захищені радіостанції, Медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.
Коли саме очікуються постачання, поки не уточнюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.
Також стало відомо, що Україна отримає додаткову допомогу від США.