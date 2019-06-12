США планируют перекинуть в Польшу дополнительные войска

Соединенные Штаты перебросят в Польшу еще одну тысячу американских военных к уже находящимся там 4000 солдатам. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает издание Defence One.

Ссылаясь на свои источники, Defence One отмечает, что эта группа американских военных будет заниматься выполнением не боевых, а материально технических задач.

Переброска планируется в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в США. Таким образом, всего на территории Польши будут базироваться около 5500 американских военнослужащих.

Отмечается, что с просьбой увеличить американское военное присутствие Дуда обращался осенью прошлого года. Президент Польши пообещал тогда потратить на создание военной базы "Форт Трамп" 1,5-2 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша на этой неделе обнародует соглашение с Соединенными Штатами об усилении американского военного присутствия в Польше.