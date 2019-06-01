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США планируют перебросить в Польшу дополнительные войска, - FT

Новости » Политика    01.06.2019 - 12:39
США планируют перебросить в Польшу дополнительные войска, - FT
Фото: солдаты США (proxy.duckduckgo.com)

США могут направить по меньшей мере тысячу дополнительных солдат

Во время официального визита президента Польши Анджея Дуды в США стороны должны объявить о переброске дополнительных войск в Польшу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Financial Times.

Сообщается, что на территорию Польши должно быть направлено по меньшей мере 1000 солдат, благодаря чему на территории страны будет базироваться около 5,5 тыс. военнослужащих США.

Повышение численности должно повысить качество американской группировки. Специально для них будет построен учебный тренировочный центр. Также должно увеличиться число бойцов спецподразделений.

Сообщается, что власти Польши настаивают на увеличении численности иностранных войск на своей территории, объясняя это угрозой со стороны РФ. В то же время в Москве заявили, что такое увеличение американского контингента нарушает Основополагающий акт Россия - НАТО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США и Польша договорились об укреплении восточного фланга НАТО. В Минобороны США заявили, что переговоры, которые прошли 10 мая в Пентагоне, являются частю прочных отношений между двумя странами, которые основаны на содействии для процветания и безопасности США, Польши и всего региона.

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