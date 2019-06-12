США планують перекинути до Польщі додаткові війська

Фото: військові США (Twitter/EPA)

У Польщу вирушить ще тисяча солдатів до вже розташованих там чотирьом тисячам

Сполучені Штати перекинуть в Польщу ще одну тисячу американських військових до вже базованих там понад 4000 солдатів. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє видання Defence One.

Посилаючись на свої джерела, Defence One зазначає, що ця група американських військових буде займатися виконанням не бойових, а матеріально технічних завдань.

Перекидання військ планується в ході візиту президента Польщі Анджея Дуди в США. Таким чином, всього на території Польщі будуть базуватися близько 5500 американських військовослужбовців.

Наголошується, що з проханням збільшити американську військову присутність Дуда звертався восени минулого року. Президент Польщі пообіцяв тоді витратити на створення військової бази Форт Трамп" 1,5-2 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща на цьому тижні оприлюднить угоду зі Сполученими Штатами про посилення американської військової присутності в Польщі.