США планируют оставить часть войск на юге Сирии

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Точных сроков вывода американских с территории Сирии в администрации президента США нет

Соединенные Штаты планируют оставить на юге Сирии часть американских войск на неопределенный срок. Как информирует РБК-Украина, об этом высокопоставленный представитель администрации США сказал телеканалу NBC.

После того, как американский президент Дональд Трамп объявил о начале вывода военного контингента из Сирии, в Штатах не называли точных сроков полного вывода войск.

Тем не менее, власти США считают, что оставшиеся в Сирии боевики "Исламского государства" (ИГ) будут уничтожены "в ближайшие недели".

Также источник в администрации Трапма сказал, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен обсудить с властями Израиля возможность сохранить присутствие США на базе в районе Ат-Танфа. США хотят проконсультироваться с властями Израиля и Иордании, насколько эта база важна и должна ли она остаться на прежнем месте.

Источник добавил журналистам телеканала, что часть американских военных, которых заберут из Сирии, перебросят в Ирак.

Напомним, как заявил несколько дней назад государственный секретарь США Майк Помпео, военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать территорию Сирии.