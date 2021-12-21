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США планируют обсудить с НАТО изменения в размещении войск в Европе, - Госдеп

Автор: Дмитрий Левицкий

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон хочет пересмотреть с НАТО расположение войск в Европе. Оно, по словам представительницы Госдепа, должно отвечать насущным вызовам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

"Это будет разговор, который у нас будет в контексте НАТО о том, соответствует ли нынешнее расположение вооруженных сил вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Это будет происходить и в контексте НАТО, и в контексте SACEUR. Но сегодня у меня нет сообщений об изменении расположения военных", - сказала Донфрид.

Напомним, на прошлой неделе Россия представила свои требования к НАТО и США, выполнение которых якобы будет гарантировать безопасность в Европе. Среди них изменение расположения войск НАТО в странах постсоветского союза.

Как писало РБК-Украина, президент России заявил, что предложенные "гарантии" не являются ультиматумом для НАТО.

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Владимир ПутинНАТОСоединенные Штаты АмерикиЕвропа