США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу, - Кент

США не планируют назначать специального представителя от Госдепа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. При этом Вашингтон продолжит противодействовать России, в том числе в вопросе использования Москвой энергоносителей в качестве оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу "Дом" заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента .

"Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности назначения спецпредставителя Госдепа по Донбассу.

Он добавил, что одно из обязательств США перед Украиной - противодействие созданию Россией оружия из "Северного потока-2".

"Помочь Украине избежать худших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие", - уточнил Кент.