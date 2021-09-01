США продолжат противостоять "Северному потоку-2" с помощью санкций и дипломатии

Соединенные Штаты и Украина продолжат выступать против российского газопровода "Северный поток-2". Проект является угрозой для энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление обеих стран, опубликованном на сайте Белого дома .

Отмечается также, что правительства обеих стран поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

"Соединенные Штаты намерены продолжать использовать меры, предусмотренные законодательством и энергетической дипломатией, в том числе недавнее назначение старшего советника по энергетической безопасности", - говорится в сообщении.