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США продолжат противостоять "Северному потоку-2" с помощью санкций и дипломатии

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 23:55
США продолжат противостоять "Северному потоку-2" с помощью санкций и дипломатии Фото: Северный поток-2 продолжат сдерживать Украина и США (Фото: nord-stream2.com)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты и Украина продолжат выступать против российского газопровода "Северный поток-2". Проект является угрозой для энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление обеих стран, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается также, что правительства обеих стран поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

"Соединенные Штаты намерены продолжать использовать меры, предусмотренные законодательством и энергетической дипломатией, в том числе недавнее назначение старшего советника по энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявлял, что "хотел бы договориться о конкретных вещах и гарантии со стороны США" в вопросе "Северного потока-2".

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