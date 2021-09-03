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США не планують призначати спецпредставника по Донбасу, - Кент

Автор: Дмитрий Кузнецов

США не планують призначати спеціального представника від Держдепу з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому Вашингтон продовжить протидіяти Росії, в тому числі в питанні використання Москвою енергоносіїв в якості зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу "Дом" заступника помічника держсекретаря Джорджа Кента.

"Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість призначення спецпредставника Держдепу по Донбасу.

Він додав, що одне із зобов'язань США перед Україною - протидія створенню Росією зброї з "Північного потоку-2".

"Допомогти Україні уникнути найгірших сценаріїв. І тому ми продовжимо тісно співпрацювати з Україною і Німеччиною, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю", - уточнив Кент.

Нагадаємо, раніше США і Україна заявили про готовність виступати проти газопроводу "Північний потік-2", оскільки цей проєкт є загрозою для енергетичної безпеки Європи.

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