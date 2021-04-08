США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели. Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.
По словам источника, Военно-морские силы США и так регулярно направляет туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать особое послание для России.
Представитель Министерства обороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью Военно-морским флотом России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.
По словам чиновника, проведение учений и разведки не указывает на военные приказы для дальнейших действий, но отметил, что они хорошо осведомлены о том, что это может измениться в любой момент.
Напомним, недавно Кулеба призвал усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить обострять ситуацию на Донбассе.
Кроме того, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау договорился с Дмитрием Кулебой приложить совместные усилия для укрепления международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии.