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США планують направити кораблі в Чорне море через зростання військової присутності РФ

Автор: Лера Полищук

Сполучені Штати розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море в найближчі тижні. Таким чином Білий дім має намір продемонструвати свою підтримку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в Міністерстві оборони США.

За словами джерела, Військово-морські сили США і так регулярно направляє туди свій флот, однак такий крок зараз буде означати особливе послання для Росії.

Представник Міністерства оборони також повідомив, що ВМС продовжують запускати розвідувальні літаки в міжнародне повітряний простір над Чорним морем для спостереження за діяльністю Військово-морським флотом Росії і будь-якими пересуваннями військ в окупованому Криму.

За словами чиновника, проведення навчань та розвідки не вказує на військові накази для подальших дій, але зазначив, що вони добре обізнані про те, що це може змінитися в будь-який момент.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба закликав посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити загострювати ситуацію на Донбасі.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау домовився з Дмитром Кулебой докласти спільних зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаЧорне моревійськовікорабль
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