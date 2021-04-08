США планують направити кораблі в Чорне море через зростання військової присутності РФ

За словами джерела, Військово-морські сили США і так регулярно направляє туди свій флот, однак такий крок зараз буде означати особливе послання для Росії.

Представник Міністерства оборони також повідомив, що ВМС продовжують запускати розвідувальні літаки в міжнародне повітряний простір над Чорним морем для спостереження за діяльністю Військово-морським флотом Росії і будь-якими пересуваннями військ в окупованому Криму.

За словами чиновника, проведення навчань та розвідки не вказує на військові накази для подальших дій, але зазначив, що вони добре обізнані про те, що це може змінитися в будь-який момент.