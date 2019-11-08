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В США планируют упразднить должность спецпредставителя по Украине

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Все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента

Должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, будет полностью отменена. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Ожидается, что все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики.

Как отмечает издание, ликвидация должности стала первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента президента США Дональда Трампа оставят ощутимый след в американской политике относительно Украины.

Американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента. Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена.

"Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал бывший чиновник США.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил благодарность бывшему спецпредставителю по вопросам Украины Курту Волкеру за его показания в Конгрессе США.

РБК-Украина сообщало, что Трамп жаловался Курту Волкеру на возможное вмешательство в американские выборы в 2016 году со стороны Украины.

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