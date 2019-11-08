У США планують ліквідувати посаду спецпредставника по Україні

Посада спецпредставника США з питань України, яку раніше займав Курт Волкер, буде повністю скасована. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на діючих і колишніх американських чиновників.

Очікується, що всі повноваження спецпредставника перейдуть іншим чиновникам Держдепартаменту, чиє портфоліо включає український напрямок політики.

Як зазначає видання, ліквідація посади стала першим відчутним сигналом про те, що наслідки від процесу імпічменту президента США Дональда Трампа залишать відчутний слід в американській політиці щодо України.

Американські чиновники кажуть, що посаду Волкера, швидше за все, буде скасовано в основному тому, що адміністрації буде важко знайти когось на цю роль, враховуючи, наскільки загрозливою стала робота над напрямком політики по Україні.

Ті, хто були причетні до неї і дали свідчення Конгресу в справі про імпічмент, зіткнулися з тиском з боку юристів Держдепартаменту. Крім того їх кар'єра постраждала чи взагалі була знищена.

"Ніхто в здоровому глузді не захоче вступити в цю роль. Це чітка проблема, коли весь світ буде стежити за кожним твоїм рухом. А ще у тебе керівництво в Держдепартаменті, яке не демонструє бажання заступатися за своїх людей навіть у базових речах", - сказав колишній чиновник США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив вдячність колишньому спецпредставникові з питань України Курту Волкеру за його показання в Конгресі США.

РБК-Україна повідомляло, що Трамп скаржився Курту Волкеру на можливе втручання в американські вибори в 2016 році з боку України.