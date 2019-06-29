США не планируют воевать с Венесуэлой, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что Вашингтон не собирается бороться с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле военным путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам Трампа, Соединенные Штаты рассматривают 5 разных вариантов для решения кризиса в Венесуэле. Он также добавил, что в Белом доме не рассматривают военный вариант.

"У нас есть пять различных стратегий для Венесуэлы. Мы посмотрим, что будет происходить дальше", - отметил Трамп.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят вмешиваться в данную ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ужесточили давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в пятницу, применив санкции против его сына Николасито. Новые санкции являются последним поворотом за шесть месяцев усилий в попытках свергнуть режим Мадуро.

РБК-Украина писало, что несколько стран Европейского союза рассматривают возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников республики.