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США планують виключити Китай із списку валютних маніпуляторів

Новини » В світі     13.01.2020 - 21:33
США планують виключити Китай із списку валютних маніпуляторів
Фото: будівля Мінфіну США (flickr.com)

Звіт Мінфіну США затримується у зв'язку з підготовкою підписання торгової угоди з Китаєм

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Китай планує виключити із списку валютних маніпуляторів напередодні підписання першої фази торгового угоди між Вашингтоном і Пекіном. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що відповідні зміни будуть внесені в майбутньому звіті Мінфіну США за півроку. При цьому публікація документа затрималася у зв'язку з підготовкою до підписання торгової угоди між США і Китаєм.

Міністерство фінансів США поки офіційно не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, 6 серпня 2019 року Мінфін США внесло Китай у список країн, що маніпулюють валютою. У міністерстві повідомили, що влада Китаю, діючи на зарубіжних валютних ринках, навмисно занижують курс юаня.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг. Президент США Дональд Трамп повідомив, що підпише угоду про першій фазі торгової угоди з Китаєм 15 січня в Білому домі.

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