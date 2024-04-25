США з Південною Кореєю та Японією зроблять кроки з ядерного стримування КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл відзначив зусилля щодо забезпечення довіри до зобов'язань США щодо "розширеного стримування" за допомогою двосторонніх платформ з союзниками перед спільними викликами, включаючи загрози, що розвиваються, з боку Північної Кореї.

Розширене стримування означає зобов'язання Америки використовувати весь спектр своїх військових можливостей, включно з ядерною зброєю, для захисту своїх неядерних союзників.

"Я думаю, що ми зробили істотні кроки (для Кореї). Вони покликані дати зрозуміти, що наше розширене стримування є міцним, і ми сповнені рішучості зробити необхідні кроки, щоб підкріпити це послання про партнерство, і розширене стримування під ядерною парасолькою є чітко застосовним зараз , як і у минулому", - заявив заступник.

Під "американською ядерною парасолькою" Кемпбелл, очевидно, мав на увазі сценарій, згідно з яким якщо одна країна стане ядерною, це спонукає інші наслідувати її приклад.