США з Південною Кореєю та Японією зроблять кроки з ядерного стримування КНДР
США спільно з Південною Кореєю та Японією укладуть угоди щодо ядерного стримування КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл відзначив зусилля щодо забезпечення довіри до зобов'язань США щодо "розширеного стримування" за допомогою двосторонніх платформ з союзниками перед спільними викликами, включаючи загрози, що розвиваються, з боку Північної Кореї.
Розширене стримування означає зобов'язання Америки використовувати весь спектр своїх військових можливостей, включно з ядерною зброєю, для захисту своїх неядерних союзників.
"Я думаю, що ми зробили істотні кроки (для Кореї). Вони покликані дати зрозуміти, що наше розширене стримування є міцним, і ми сповнені рішучості зробити необхідні кроки, щоб підкріпити це послання про партнерство, і розширене стримування під ядерною парасолькою є чітко застосовним зараз , як і у минулому", - заявив заступник.
Під "американською ядерною парасолькою" Кемпбелл, очевидно, мав на увазі сценарій, згідно з яким якщо одна країна стане ядерною, це спонукає інші наслідувати її приклад.
"Я думаю, що вжиття необхідних заходів, щоб запевнити лідерів у тому, що наші зобов'язання залишаються твердими, є найважливішим компонентом зовнішньої політики та національної безпеки Америки", - сказав Кемпбелл.
Ядерний шантаж КНДР
Раніше ми писали, що КНДР провела навчання з ядерної контратаки. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин спостерігав і керував заходами.
Також днями стало відомо, що Північна Корея провела випробування ракети, здатної нести ядерний заряд.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.