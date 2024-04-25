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США з Південною Кореєю та Японією зроблять кроки з ядерного стримування КНДР

Четвер 25 квітня 2024 07:15
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США з Південною Кореєю та Японією зроблять кроки з ядерного стримування КНДР Фото: США з Південною Кореєю та Японією зроблять кроки щодо ядерного стримування КНДР (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США спільно з Південною Кореєю та Японією укладуть угоди щодо ядерного стримування КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл відзначив зусилля щодо забезпечення довіри до зобов'язань США щодо "розширеного стримування" за допомогою двосторонніх платформ з союзниками перед спільними викликами, включаючи загрози, що розвиваються, з боку Північної Кореї.

Розширене стримування означає зобов'язання Америки використовувати весь спектр своїх військових можливостей, включно з ядерною зброєю, для захисту своїх неядерних союзників.

"Я думаю, що ми зробили істотні кроки (для Кореї). Вони покликані дати зрозуміти, що наше розширене стримування є міцним, і ми сповнені рішучості зробити необхідні кроки, щоб підкріпити це послання про партнерство, і розширене стримування під ядерною парасолькою є чітко застосовним зараз , як і у минулому", - заявив заступник.

Під "американською ядерною парасолькою" Кемпбелл, очевидно, мав на увазі сценарій, згідно з яким якщо одна країна стане ядерною, це спонукає інші наслідувати її приклад.

"Я думаю, що вжиття необхідних заходів, щоб запевнити лідерів у тому, що наші зобов'язання залишаються твердими, є найважливішим компонентом зовнішньої політики та національної безпеки Америки", - сказав Кемпбелл.

Ядерний шантаж КНДР

Раніше ми писали, що КНДР провела навчання з ядерної контратаки. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин спостерігав і керував заходами.

Також днями стало відомо, що Північна Корея провела випробування ракети, здатної нести ядерний заряд.

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