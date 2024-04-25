США с Южной Кореей и Японией предпримут шаги по ядерному сдерживанию КНДР

США совместно с Южной Кореей и Японией заключат соглашения по ядерному сдерживанию КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл отметил продолжающиеся усилия по обеспечению доверия к обязательствам США по "расширенному сдерживанию" посредством двусторонних платформ с союзниками перед лицом общих вызовов, включая развивающиеся угрозы со стороны Северной Кореи.

Расширенное сдерживание означает обязательство Америки использовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерное оружие, для защиты своих неядерных союзников.

"Я думаю, что мы предприняли существенные шаги (для Кореи). Они призваны дать понять, что наше расширенное сдерживание является прочным, и мы полны решимости предпринять необходимые шаги, чтобы подкрепить это послание о партнерстве, и расширенное сдерживание под ядерным зонтиком четко применимо сейчас, как и в прошлом", - заявил заместитель.

Под "американским ядерным зонтиком" Кэмпбелл, очевидно, имел в виду сценарий, согласно которому если одна страна станет ядерной, это побудит другие последовать ее примеру.