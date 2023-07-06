США пильно стежить за ситуацією на ЗАЕС, - речниця Білого дому

За її словами, у США впевнені, що АЕС не може бути об’єктом у зоні бойових дій. Вона зауважила, що американська сторона веде моніторинг ситуації від початку російської окупації українського ядерного об'єкта.

"Ми продовжуємо уважно стежити за станом речей на електростанції", - сказала Жан-П’єр.

Речниця заявила, що подальша військова окупація Запорізької АЕС є небезпечною і там не повинно відбуватися бойових дій.

Загроза теракту на ЗАЕС

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на Запорізькій АЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

"За оперативною інформацією, сьогодні на крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їхній підрив не може пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та Telegram-канали", - зазначили у Генштабі.

Президент України Володимир Зеленський вже повідомляв, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.

Тим часом Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

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