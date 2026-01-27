США підвищують мита для Південної Кореї: на скільки і для якої продукції

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит для Південної Кореї з 15 до 25%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.
Президент США зазначив, що під нові тарифи підпадають південнокорейські автомобілі, деревина, фармацевтична продукція та будь-які інші взаємні торгові позиції.
Причиною підвищення стало те, що парламент Південної Кореї не затвердив торговельну угоду зі США, яку уклали лідери двох країн під час візиту Трампа до Сеула.
"Законодавчі збори Південної Кореї не виконують свою угоду зі Сполученими Штатами. Ми з президентом Лі досягли Великої угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови, коли я був у Кореї 29 жовтня 2025 року", - написав Трамп.
Він наголосив, що торговельні угоди дуже важливі для Америки.
"У кожній з цих угод ми оперативно знизили наші тарифи. Ми, звичайно, очікуємо того ж самого від наших торговельних партнерів", - зазначив Дональд Трамп.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року Дональд Трамп заявляв, що Південна Корея виплатить сотні мільярдів доларів в обмін на те, щоб Вашингтон знизив мита.
За словами Трампа, Сеул також погодився купувати американську нафту і газ у "величезних обсягах", а інвестиції в США з боку південнокорейських компаній бізнесменів перевищать 600 млрд доларів.
У відповідь на це глава Білого дому дозволив Південній Кореї будувати атомні підводні човни.
Наприкінці липня 2025 року Дональд Трамп заявив про досягнення торговельної домовленості між Сполученими Штатами та Південною Кореєю. За його словами, угода передбачає запровадження 15-відсоткового мита для Сеула.
Крім того, Трамп повідомляв, що в межах домовленостей Південна Корея інвестує в американську економіку 350 мільярдів доларів. Окремо зазначалося, що на закупівлю скрапленого природного газу та інших енергетичних товарів зі США країна планує спрямувати ще 100 мільярдів доларів.