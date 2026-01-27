США повышают пошлины для Южной Кореи: на сколько и для какой продукции

Президент США отметил, что под новые тарифы подпадают южнокорейские автомобили, древесина, фармацевтическая продукция и любые другие взаимные торговые позиции.

Причиной повышения стало то, что парламент Южной Кореи не утвердил торговое соглашение с США, которое заключили лидеры двух стран во время визита Трампа в Сеул.

"Законодательное собрание Южной Кореи не выполняет свое соглашение с Соединенными Штатами. Мы с президентом Ли достигли Большого соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия, когда я был в Корее 29 октября 2025 года", - написал Трамп.

Он подчеркнул, что торговые соглашения очень важны для Америки.

"В каждой из этих сделок мы оперативно снизили наши тарифы. Мы, конечно, ожидаем того же самого от наших торговых партнеров", - отметил Дональд Трамп.