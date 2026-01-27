США підвищують мита для Південної Кореї: на скільки і для якої продукції

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит для Південної Кореї з 15 до 25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

Президент США зазначив, що під нові тарифи підпадають південнокорейські автомобілі, деревина, фармацевтична продукція та будь-які інші взаємні торгові позиції.

Причиною підвищення стало те, що парламент Південної Кореї не затвердив торговельну угоду зі США, яку уклали лідери двох країн під час візиту Трампа до Сеула.

"Законодавчі збори Південної Кореї не виконують свою угоду зі Сполученими Штатами. Ми з президентом Лі досягли Великої угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови, коли я був у Кореї 29 жовтня 2025 року", - написав Трамп.

Він наголосив, що торговельні угоди дуже важливі для Америки.

"У кожній з цих угод ми оперативно знизили наші тарифи. Ми, звичайно, очікуємо того ж самого від наших торговельних партнерів", - зазначив Дональд Трамп.