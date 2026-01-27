ua en ru
США повышают пошлины для Южной Кореи: на сколько и для какой продукции

США, Вторник 27 января 2026 02:00
США повышают пошлины для Южной Кореи: на сколько и для какой продукции Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи с 15 до 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что под новые тарифы подпадают южнокорейские автомобили, древесина, фармацевтическая продукция и любые другие взаимные торговые позиции.

Причиной повышения стало то, что парламент Южной Кореи не утвердил торговое соглашение с США, которое заключили лидеры двух стран во время визита Трампа в Сеул.

"Законодательное собрание Южной Кореи не выполняет свое соглашение с Соединенными Штатами. Мы с президентом Ли достигли Большого соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия, когда я был в Корее 29 октября 2025 года", - написал Трамп.

Он подчеркнул, что торговые соглашения очень важны для Америки.

"В каждой из этих сделок мы оперативно снизили наши тарифы. Мы, конечно, ожидаем того же самого от наших торговых партнеров", - отметил Дональд Трамп.

Торговая сделка между Вашингтоном и Сеулом

Напомним, в октябре 2025 года Дональд Трамп заявлял, что Южная Корея выплатит сотни миллиардов долларов в обмен на то, чтобы Вашингтон снизил пошлины.

По словам Трампа, Сеул также согласился покупать американскую нефть и газ в "огромных объемах", а инвестиции в США со стороны южнокорейских компаний бизнесменов превысят 600 млрд долларов.

В ответ на это глава Белого дома разрешил Южной Корее строить атомные подводные лодки.

В конце июля 2025 года Дональд Трамп заявил о достижении торговой договоренности между Соединенными Штатами и Южной Кореей. По его словам, соглашение предусматривает введение 15-процентной пошлины для Сеула.

Кроме того, Трамп сообщал, что в рамках договоренностей Южная Корея инвестирует в американскую экономику 350 миллиардов долларов. Отдельно отмечалось, что на закупку сжиженного природного газа и других энергетических товаров из США страна планирует направить еще 100 миллиардов долларов.

