У США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні, - CNN

Потік зброї та обмін розвідданими між США і Україною повністю відновлено, заявив американський чиновник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За інформацією CNN, американська зброя знову надходить до України, а обмін розвідданими між країнами повністю відновився після зустрічі представників США та України в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.
Неназваний американський чиновник розповів виданню, що до України знову відправляються артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для ракетних систем HIMARS у межах пакетів допомоги, схвалених адміністрацією Байдена.
Крім того, чиновник додав, що американські підрядники, які перебувають в Україні для технічного обслуговування, навчання та підтримки складніших систем озброєння, також відновили свою роботу. Водночас неясно, чи вони залишали країну під час призупинення допомоги, чи залишалися в Україні.
Деяка зброя перебувала в Польщі, перш ніж її мали відправити в Україну. І Польща сьогодні підтвердила відновлення постачання військової допомоги США для України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що поставки американської допомоги Україні, які надходять через польський логістичний центр у Жешуві-Ясенці, повернулися до попереднього рівня, який спостерігався до короткої паузи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною.
Зокрема, близько тижня тому в Польщі повідомляли, що США призупинили постачання військової допомоги через місцевий хаб. Тоді прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав ситуацію "серйозною".
Нормалізувати постачання допомоги і відновити обмін важливою розвідувальною інформацією вдалося після багатогодинних переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії 11 березня.
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