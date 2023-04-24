Білий дім про членство України в НАТО: спочатку треба дати відсіч російській агресії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки" .

"Нічого не змінилося в питанні нашої підтримки політики відкритих дверей для НАТО. З цього приводу нічого не змінилося. Ми продовжуємо підтримувати відкриті двері для НАТО. Але ми також заявляли, що будь-яка розмова про вступ до Альянсу має бути розмовою між відповідною країною і самим Альянсом",- сказав Кірбі.

Він зазначив, що зараз союзники зосереджені на тому, щоб Україна могла дати відсіч російській агресії.

"Це має бути в центрі уваги зараз - допомога Україні в досягненні успіху на полі бою, щоби вони могли досягти успіху й за столом переговорів. На цьому ми зараз зосереджуємо увагу. Нехай генеральний секретар НАТО говорить від імені самого Альянсу", - підкреслив представник Білого дому.