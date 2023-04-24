UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білий дім про членство України в НАТО: спочатку треба дати відсіч російській агресії

Фото: координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати підтримують вступ України до НАТО, однак спочатку треба дати відсіч російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Нічого не змінилося в питанні нашої підтримки політики відкритих дверей для НАТО. З цього приводу нічого не змінилося. Ми продовжуємо підтримувати відкриті двері для НАТО. Але ми також заявляли, що будь-яка розмова про вступ до Альянсу має бути розмовою між відповідною країною і самим Альянсом",- сказав Кірбі.

Він зазначив, що зараз союзники зосереджені на тому, щоб Україна могла дати відсіч російській агресії.

"Це має бути в центрі уваги зараз - допомога Україні в досягненні успіху на полі бою, щоби вони могли досягти успіху й за столом переговорів. На цьому ми зараз зосереджуємо увагу. Нехай генеральний секретар НАТО говорить від імені самого Альянсу", - підкреслив представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі. Він вважає, що Північноатлантичному альянсу необхідно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

Також нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ. Під час поїздки він зустрівся з президентом та підтвердив, що майбутнє України в Альянсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиБілий дім