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Белый дом о членстве Украины в НАТО: сначала нужно дать отпор российской агрессии

Фото: координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, однако сначала нужно дать отпор российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби в интервью "Голосу Америки".

"Ничего не изменилось в вопросе нашей поддержки политики открытых дверей для НАТО. По этому поводу ничего не изменилось. Мы продолжаем поддерживать открытую дверь для НАТО. Но мы также заявляли, что любой разговор о вступлении в Альянс должен быть разговором между соответствующей страной и самим Альянсом",- сказал Кирби.

Он отметил, что сейчас союзники сосредоточены на том, чтобы Украина могла дать отпор российской агрессии.

"Это должно быть в центре внимания сейчас - помощь Украине в достижении успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха и за столом переговоров. На этом мы сейчас сосредотачиваем внимание. Пусть генеральный секретарь НАТО говорит от имени самого Альянса", - подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе. Он считает, что Североатлантическому альянсу необходимо принять амбициозные решения о предстоящем вступлении Украины в НАТО.

Также недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. В ходе поездки он встретился с президентом и подтвердил, что будущее Украины в Альянсе.

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