Белый дом о членстве Украины в НАТО: сначала нужно дать отпор российской агрессии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби в интервью "Голосу Америки" .

"Ничего не изменилось в вопросе нашей поддержки политики открытых дверей для НАТО. По этому поводу ничего не изменилось. Мы продолжаем поддерживать открытую дверь для НАТО. Но мы также заявляли, что любой разговор о вступлении в Альянс должен быть разговором между соответствующей страной и самим Альянсом",- сказал Кирби.

Он отметил, что сейчас союзники сосредоточены на том, чтобы Украина могла дать отпор российской агрессии.

"Это должно быть в центре внимания сейчас - помощь Украине в достижении успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха и за столом переговоров. На этом мы сейчас сосредотачиваем внимание. Пусть генеральный секретарь НАТО говорит от имени самого Альянса", - подчеркнул представитель Белого дома.