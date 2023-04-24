ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Белый дом о членстве Украины в НАТО: сначала нужно дать отпор российской агрессии

Новина українською →
США, Понедельник 24 апреля 2023 21:05
Белый дом о членстве Украины в НАТО: сначала нужно дать отпор российской агрессии Фото: координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, однако сначала нужно дать отпор российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби в интервью "Голосу Америки".

"Ничего не изменилось в вопросе нашей поддержки политики открытых дверей для НАТО. По этому поводу ничего не изменилось. Мы продолжаем поддерживать открытую дверь для НАТО. Но мы также заявляли, что любой разговор о вступлении в Альянс должен быть разговором между соответствующей страной и самим Альянсом",- сказал Кирби.

Он отметил, что сейчас союзники сосредоточены на том, чтобы Украина могла дать отпор российской агрессии.

"Это должно быть в центре внимания сейчас - помощь Украине в достижении успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха и за столом переговоров. На этом мы сейчас сосредотачиваем внимание. Пусть генеральный секретарь НАТО говорит от имени самого Альянса", - подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе. Он считает, что Североатлантическому альянсу необходимо принять амбициозные решения о предстоящем вступлении Украины в НАТО.

Также недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. В ходе поездки он встретился с президентом и подтвердил, что будущее Украины в Альянсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Белый дом
NEWS
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году