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США не підтримують удари Ізраїлю по Лівану, бажають запобігти розширенню війни, - ЗМІ

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) не підтримують ескалацію між Ізраїлем та "Хезболлою". Білий дім зосереджений на зниженні напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами високопоставленого представника Державного департаменту США, Вашингтон не підтримує транскордонну ескалацію між Ізраїлем і "Хезболлою". Зокрема Штати планують обговорити "конкретні ідеї" з союзниками та партнерами з метою запобігання розширення війни. 

Тим часом в Ізраїлі стверджують, що посилення авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані має на меті "змусити пов'язане з Іраном угруповання погодитися на дипломатичне вирішення конфлікту". 

Тим часом один з американських чиновників, під час брифінгу для журналістів, розкритикував позицію Тель-Авіва й додав, що Штати зосереджені на "зниженні напруженості й розірванні циклу удару-відповіді".  

Загострення ситуації на Близькому Сході 

Американські офіційні особи попереджають про можливе різке загострення бойових дій між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", що може перерости у повномасштабний військовий конфлікт.

17-18 вересня в Лівані відбулася серія вибухів (здетонували сотні пейджерів і рацій, якими користуються бойовики). Внаслідок цих подій загинуло щонайменше 37 осіб, а близько 3000 отримали поранення.

Зокрема ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по 1300 об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. 

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