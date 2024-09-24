США не підтримують удари Ізраїлю по Лівану, бажають запобігти розширенню війни, - ЗМІ

За словами високопоставленого представника Державного департаменту США, Вашингтон не підтримує транскордонну ескалацію між Ізраїлем і "Хезболлою". Зокрема Штати планують обговорити "конкретні ідеї" з союзниками та партнерами з метою запобігання розширення війни.

Тим часом в Ізраїлі стверджують, що посилення авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані має на меті "змусити пов'язане з Іраном угруповання погодитися на дипломатичне вирішення конфлікту".

Тим часом один з американських чиновників, під час брифінгу для журналістів, розкритикував позицію Тель-Авіва й додав, що Штати зосереджені на "зниженні напруженості й розірванні циклу удару-відповіді".

Загострення ситуації на Близькому Сході

Американські офіційні особи попереджають про можливе різке загострення бойових дій між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", що може перерости у повномасштабний військовий конфлікт.

17-18 вересня в Лівані відбулася серія вибухів (здетонували сотні пейджерів і рацій, якими користуються бойовики). Внаслідок цих подій загинуло щонайменше 37 осіб, а близько 3000 отримали поранення.

Зокрема ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по 1300 об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.