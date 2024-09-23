Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану: там кажуть про більше ніж 300 загиблих

Ізраїльські військові літаки завдали ударів по 1300 об'єктах Хезболли на півдні Лівану. У Міністерстві охорони здоров’я країни кажуть про 356 загиблих в результаті ударів, ще 1240 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Військовий представник Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі сказав, що удари знищили крилаті ракети Хезболли, ракети з важкою вибухівкою, ракети великої та малої дальності та ударні безпілотники. За словами представника, значна кількість цих боєприпасів була захована в житлових районах. Він продемонстрував фото з, як він вважає, відповідними доказами.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що кількість жертв ізраїльських ударів у Лівані в понеділок зросла до 356, серед них 24 дитини та 42 жінки. Понад 1240 людей отримали поранення.

Агентство зазначає, що кількість загиблих перевищила кількість жертв руйнівного вибуху в порту Бейрута в 2020 році , коли вибухнули сотні тонн аміачної селітри, убивши щонайменше 218 людей і поранивши понад 6000.

З південного Лівану тікають тисячі людей.

У розмові з іноземними журналістами контр-адмірал Хагарі не назвав терміни поточної операції та сказав, що Ізраїль готовий розпочати наземне вторгнення до Лівану, якщо це буде необхідно.

"Ми не шукаємо війни. Ми прагнемо усунути загрози. Ми зробимо все необхідне для досягнення цієї місії. Ми сподіваємося зробити це якнайшвидше", – сказав він.

Представник ЦАХАЛу сказав каже, що Ізраїль воюватиме до тих пір, поки Хезболла не відведе свої сили подалі від кордону, а десятки тисяч переміщених ізраїльтян зможуть повернутися до своїх домівок поблизу Лівану.

Хагарі звинуватив Хезболлу у використанні цивільних осіб як "живого щита", ховаючи зброю в ліванських селах, і продемонстрував відеозаписи, на яких, за його словами, були вторинні вибухи, нібито спричинені зброєю "Хезболли", схованою в будинках. Хагарі припустив, що деякі зі смертей у сталися внаслідок вторинних вибухів.