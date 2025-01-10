У США підтримали законопроєкт про санкції проти МКС за ордер на арешт Нетаньяху

Законопроєкт закликає "найрішучішим чином засудити ордери проти ізраїльських посадових осіб". Згідно з текстом, захід накладе санкції щодо суду за "будь-які спроби розслідування, арешту, затримання або судового переслідування будь-якої особи, яка перебуває під захистом Сполучених Штатів та їхніх союзників". Санкції включають заборону на угоди з майном США, а також блокування та анулювання віз.

Палата представників ухвалила законопроєкт про санкції проти МКС на останній сесії Конгресу 247 голосами проти 155, при цьому 42 демократи приєдналися до республіканців у підтримці. Тепер очікується, що законопроектом займеться Сенат, який очолюватиме Республіканська партія.