В США поддержали законопроект о санкциях против МУС за ордер на арест Нетаньяху

Законопроект призывает "самым решительным образом осудить ордера против израильских должностных лиц". Согласно тексту, мера наложит санкции в отношении суда за "любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников". Санкции включают запрет на сделки с имуществом США, а также блокировку и аннулирование виз.

Палата представителей приняла законопроект о санкциях против МУС на последней сессии Конгресса 247 голосами против 155, при этом 42 демократа присоединились к республиканцам в поддержке. Теперь ожидается, что законопроектом займется Сенат, который возглавляет Республиканская партия.