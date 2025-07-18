США не підтримали удари Ізраїлю по Сирії та розрядили ситуацію, - Держдеп

Сполучені Штати не підтримали нещодавні удари Ізраїлю по Сирії. Вашингтон чітко висловив своє невдоволення після ескалації напруженості та швидко вжив заходів, щоб її зупинити.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг 17 липня та агентство Reuters.

"Щодо втручання та дій Ізраїлю... Сполучені Штати не підтримали останні удари Ізраїлю. Ми ведемо дипломатичні переговори з Ізраїлем та Сирією на найвищому рівні, щоб вирішити нинішню кризу і досягти тривалої угоди між двома суверенними державами", - заявила вона.

Брюс відмовилася відповісти на питання, чи підтримує Вашингтон проведення Ізраїлем таких військових операцій, коли він вважає їх необхідними.

"Я не буду говорити про майбутні або минулі переговори. Зараз ми маємо справу з цим конкретним епізодом, з тим, що було необхідно. І я думаю, що ми дуже чітко висловили своє невдоволення, безумовно, президент висловив його, і ми дуже швидко працювали, щоб це припинити", - сказала вона.

Вона додала, що Сполучені Штати засуджують насильство в Сирії. За її словами, Вашингтон активно залучає всі сили у цій країні для пошуку шляхів зі стабілізації ситуації та продовження дискусій про інтеграцію, а також закликав сирійський уряд очолити цей процес.