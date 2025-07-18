США не підтримали удари Ізраїлю по Сирії та розрядили ситуацію, - Держдеп
Сполучені Штати не підтримали нещодавні удари Ізраїлю по Сирії. Вашингтон чітко висловив своє невдоволення після ескалації напруженості та швидко вжив заходів, щоб її зупинити.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг 17 липня та агентство Reuters.
"Щодо втручання та дій Ізраїлю... Сполучені Штати не підтримали останні удари Ізраїлю. Ми ведемо дипломатичні переговори з Ізраїлем та Сирією на найвищому рівні, щоб вирішити нинішню кризу і досягти тривалої угоди між двома суверенними державами", - заявила вона.
Брюс відмовилася відповісти на питання, чи підтримує Вашингтон проведення Ізраїлем таких військових операцій, коли він вважає їх необхідними.
"Я не буду говорити про майбутні або минулі переговори. Зараз ми маємо справу з цим конкретним епізодом, з тим, що було необхідно. І я думаю, що ми дуже чітко висловили своє невдоволення, безумовно, президент висловив його, і ми дуже швидко працювали, щоб це припинити", - сказала вона.
Вона додала, що Сполучені Штати засуджують насильство в Сирії. За її словами, Вашингтон активно залучає всі сили у цій країні для пошуку шляхів зі стабілізації ситуації та продовження дискусій про інтеграцію, а також закликав сирійський уряд очолити цей процес.
Збройна ескалація в Сирії
У сирійській провінції Ес-Сувейда 16 липня виникли збройні сутички між сирійською армією та підрозділами національної меншини друзів, які раніше контролювали цей регіон. У заворушеннях загинули близько 30 осіб.
Армія Ізраїлю у відповідь завдала повітряних ударів по Дамаску, а також по урядових силах на півдні, вимагаючи їхнього відступу.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про намір захистити нацменшину друзів, що має прихильників у Лівані та Ізраїлі.
Втім, після обстрілів представники друзів досягли домовленості про перемир’я з сирійськими урядовими силами.
Вранці 17 липня сирійські урядові війська відступили з регіону після сутичок з місцевими бойовиками.
Однак у Ес-Сувейді спалахнули нові збройні сутички. Тепер десятки арабських племен ведуть бої з бойовиками друзького ополчення аль-Хіджрі та захопили більшу частину міста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.