США не поддержали удары Израиля по Сирии и разрядили ситуацию, - Госдеп

Соединенные Штаты не поддержали недавние удары Израиля по Сирии. Вашингтон четко выразил свое недовольство после эскалации напряженности и быстро принял меры, чтобы ее остановить.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг 17 июля и агентство Reuters.

"Относительно вмешательства и действий Израиля... Соединенные Штаты не поддержали последние удары Израиля. Мы ведем дипломатические переговоры с Израилем и Сирией на самом высоком уровне, чтобы решить нынешний кризис и достичь длительного соглашения между двумя суверенными государствами", - заявила она.

Брюс отказалась ответить на вопрос, поддерживает ли Вашингтон проведение Израилем таких военных операций, когда он считает их необходимыми.

"Я не буду говорить о будущих или прошлых переговорах. Сейчас мы имеем дело с этим конкретным эпизодом, с тем, что было необходимо. И я думаю, что мы очень четко выразили свое недовольство, безусловно, президент выразил его, и мы очень быстро работали, чтобы это прекратить", - сказала она.

Она добавила, что Соединенные Штаты осуждают насилие в Сирии. По ее словам, Вашингтон активно привлекает все силы в этой стране для поиска путей стабилизации ситуации и продолжения дискуссий об интеграции, а также призвал сирийское правительство возглавить этот процесс.