США не поддержали удары Израиля по Сирии и разрядили ситуацию, - Госдеп
Соединенные Штаты не поддержали недавние удары Израиля по Сирии. Вашингтон четко выразил свое недовольство после эскалации напряженности и быстро принял меры, чтобы ее остановить.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг 17 июля и агентство Reuters.
"Относительно вмешательства и действий Израиля... Соединенные Штаты не поддержали последние удары Израиля. Мы ведем дипломатические переговоры с Израилем и Сирией на самом высоком уровне, чтобы решить нынешний кризис и достичь длительного соглашения между двумя суверенными государствами", - заявила она.
Брюс отказалась ответить на вопрос, поддерживает ли Вашингтон проведение Израилем таких военных операций, когда он считает их необходимыми.
"Я не буду говорить о будущих или прошлых переговорах. Сейчас мы имеем дело с этим конкретным эпизодом, с тем, что было необходимо. И я думаю, что мы очень четко выразили свое недовольство, безусловно, президент выразил его, и мы очень быстро работали, чтобы это прекратить", - сказала она.
Она добавила, что Соединенные Штаты осуждают насилие в Сирии. По ее словам, Вашингтон активно привлекает все силы в этой стране для поиска путей стабилизации ситуации и продолжения дискуссий об интеграции, а также призвал сирийское правительство возглавить этот процесс.
Вооруженная эскалация в Сирии
В сирийской провинции Эс-Сувейда 16 июля возникли вооруженные столкновения между сирийской армией и подразделениями национального меньшинства друзей, которые ранее контролировали этот регион. В беспорядках погибли около 30 человек.
Армия Израиля в ответ нанесла воздушные удары по Дамаску, а также по правительственным силам на юге, требуя их отступления.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о намерении защитить нацменьшинство друзей, имеющее сторонников в Ливане и Израиле.
Впрочем, после обстрелов представители друзей достигли договоренности о перемирии с сирийскими правительственными силами.
Утром 17 июля сирийские правительственные войска отступили из региона после столкновений с местными боевиками.
Однако в Эс-Сувейде вспыхнули новые вооруженные столкновения. Теперь десятки арабских племен ведут бои с боевиками друзького ополчения аль-Хиджри и захватили большую часть города.
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