США підтримали створення "гібридного спецтрибуналу" для Росії

"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі "за" та "проти" кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", - сказала вона.

Ван Скаак зазначила, що це включатиме предметну юрисдикцію щодо міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, через інтеграцію професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, або шляхом надання експертної допомоги за запитом України.

За її словами, зусилля також можуть включати міжнародні елементи в тому, як саме суд підтримуватиме Україну та де буде знаходитись.

"Наприклад, потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни, це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії", - сказала посол.

Ван Скаак зауважила, що такий суд міг би сприяти ширшій міжнародній підтримці. До того ж, це не потребуватиме резолюції Генасамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

За її словами, США готові співпрацювати з Україною та іншими державами, надавати ресурси, обмінюватись даними з трибуналом для досягнення всебічної відповідальності за міжнародні злочини.

При цьому ван Саак зазначила, що поки не вдалося досягнути консенсусу щодо створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу.

"Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель - український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН. Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції", - додала вона.

Зазначимо, що керівник Офісу президента Андріє Єрмак виступали проти створення "гібридного трибуналу", адже він не дає гарантій зняття імунітету з російського диктатора Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та голови уряду РФ Михайла Мішустіна.