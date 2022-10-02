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США підштовхують ЄС до подальших виплат допомоги Україні, - Bloomberg

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Вашингтон, Неділя 02 жовтня 2022 14:08
США підштовхують ЄС до подальших виплат допомоги Україні, - Bloomberg Фото: США критикують ЄС за блокування фінансової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США підштовхують європейських колег до подальших виплат Україні фінансової допомоги. ЄС критикують за невиконання своїх зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання у США зазначають, що Білий дім після погодження виплат Україні на суму 4,5 млрд доларів провів бесіди з Євросоюзом. США закликають Європу зробити більше.

За словами одного зі співрозмовників, ЄС веде внутрішні переговори щодо виконання попередніх зобов'язань. Водночас союзники обговорюють регулярніший механізм, який допоможе зберегти економіку України на плаву, якщо війна затягнеться.

Очікується, що лідери країн ЄС обговорять фінансові потреби України на саміті у Чехії цього тижня. Дипломати, які готували зустріч, заявили, що в ЄС обговорюється сума в 1,5 млрд доларів на місяць.

Нагадаємо, що раніше ЄС погодив для України 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Брюссель виділив 1 млрд, а також схвалив 5 млрд. Однак решта залишається заблокованою через питання, у тому числі про те, чи має бути допомога у формі грантів або позик.

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