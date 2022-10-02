США підштовхують ЄС до подальших виплат допомоги Україні, - Bloomberg

США підштовхують європейських колег до подальших виплат Україні фінансової допомоги. ЄС критикують за невиконання своїх зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання у США зазначають, що Білий дім після погодження виплат Україні на суму 4,5 млрд доларів провів бесіди з Євросоюзом. США закликають Європу зробити більше.

За словами одного зі співрозмовників, ЄС веде внутрішні переговори щодо виконання попередніх зобов'язань. Водночас союзники обговорюють регулярніший механізм, який допоможе зберегти економіку України на плаву, якщо війна затягнеться.

Очікується, що лідери країн ЄС обговорять фінансові потреби України на саміті у Чехії цього тижня. Дипломати, які готували зустріч, заявили, що в ЄС обговорюється сума в 1,5 млрд доларів на місяць.