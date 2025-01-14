США підписали документ про стратегічне партнерство з Вірменією

Сполучені Штати Америки та Вірменія підписали хартію про стратегічне партнерство. Вона передбачає розширення співпраці в різних сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн" .

Повідомляється, що церемонія відбулася у Вашингтоні за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна.

"Ми створюємо комісію зі стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співробітництва в галузях економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та міжособистісних відносин", - зазначив Блінкен.

Він також заявив, що Вашингтон працює з Єреваном над нарощуванням зусиль із захисту суверенітету і територіальної цілісності Вірменії. А ще анонсував візит спеціальної команди з питань прикордонної безпеки зі США для спільної роботи в цій сфері.

Мірзоян підкреслив, що Вірменія готова працювати з новою адміністрацією США на чолі з наступним президентом Дональдом Трампом.