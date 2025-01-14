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США подписали документ о стратегическом партнерстве с Арменией

Вашингтон, Вторник 14 января 2025 23:04
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США подписали документ о стратегическом партнерстве с Арменией Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Соединенные Штаты Америки и Армения подписали хартию о стратегическом партнерстве. Она предусматривает расширение сотрудничества в различных сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Сообщается, что церемония прошла в Вашингтоне с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которая предполагает расширение сотрудничества в областях экономики, безопасности и обороны, демократии, инклюзивности и межличностных отношений", - отметил Блинкен.

Он также заявил, что Вашингтон работает с Ереваном над наращиванием усилий по защите суверенитета и территориальной целостности Армении. А еще анонсировал визит специальной команды по вопросам пограничной безопасности из США для совместной работы в этой сфере.

Мирзоян подчеркнул, что Армения готова работать с новой администрацией США во главе со следующим президентом Дональдом Трампом.

Отметим, Армения уже довольно длительное время отдаляется от Российской Федерации. В прошлом году премьер Никол Пашинян заявил о заморозке участия в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на всех уровнях. Это произошло после того, как Москва проигнорировала запрос на защиту в связи с боевыми столкновениями на армяно-азербайджанской границе.

В декабре Пашинян отметил, что в отношениях с ОДКБ его страна прошла точку невозврата.

За последние годы доля России в сфере военно-технического сотрудничества снизилась до 10%, Армения нашла других партнеров и начал сотрудничать с ЕС, а также Францией.

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Соединенные Штаты Америки Армения Энтони Блинкен
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