США підозрюють одного з найбагатших людей Індії у хабарництві та шахрайстві

За даними прокуратури Нью-Йорка, з 2020 по 2024 рік було запропоновано хабарів на суму понад 250 млн доларів. Гаутам Адані, його племінник Сагар Адані та кілька співробітників компаній Adani, а також колишні працівники канадського пенсійного фонду CDPQ, звинувачуються у корупції, шахрайстві з цінними паперами та спробах приховати сліди хабарів.

Акції Adani Group різко впали в четвер, коли індійські ринки відкрилися. Основна компанія Adani Enterprises втратила 20% вартості, а портовий бізнес впав на 16,4%.

Прокурори заявили, що хабарі були частиною схеми забезпечення енергетичних контрактів за завищеними цінами. Для залучення американських інвесторів компанії Adani Green, яка розвиває один із найбільших у світі сонячних парків, представила неправдиву інформацію про дотримання антикорупційної політики.

Adani Group відкидає звинувачення, називаючи їх "безпідставними". Водночас канадський фонд CDPQ заявив, що співпрацює з владою та звільнив причетних співробітників у 2023 році.

Скандал знову поставив під загрозу репутацію Adani Group, яка торік вже стикалася зі звинуваченнями в маніпуляціях ринком та фальсифікаціях фінансових звітів. Опозиція Індії закликала до парламентського розслідування, тоді як уряд наразі утримується від коментарів.