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США подозревают одного из самых богатых людей Индии во взяточничестве и мошенничестве

Фото: Индийский миллиардер Гаутама Адани (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Индийского миллиардера Гаутама Адани, главу Adani Group, обвиняют в многолетней схеме взяточничества, которая предусматривала выплаты индийским чиновникам для получения выгодных условий на солнечные энергетические контракты. Схема могла принести более 2 млрд долларов прибыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, с 2020 по 2024 год было предложено взяток на сумму более 250 млн долларов. Гаутам Адани, его племянник Сагар Адани и несколько сотрудников компаний Adani, а также бывшие работники канадского пенсионного фонда CDPQ, обвиняются в коррупции, мошенничестве с ценными бумагами и попытках скрыть следы взяток.

Акции Adani Group резко упали в четверг, когда индийские рынки открылись. Основная компания Adani Enterprises потеряла 20% стоимости, а портовый бизнес упал на 16,4%.

Прокуроры заявили, что взятки были частью схемы обеспечения энергетических контрактов по завышенным ценам. Для привлечения американских инвесторов компании Adani Green, которая развивает один из крупнейших в мире солнечных парков, представила ложную информацию о соблюдении антикоррупционной политики.

Adani Group отвергает обвинения, называя их "безосновательными". В то же время канадский фонд CDPQ заявил, что сотрудничает с властями и уволил причастных сотрудников в 2023 году.

Скандал снова поставил под угрозу репутацию Adani Group, которая в прошлом году уже сталкивалась с обвинениями в манипуляциях рынком и фальсификациях финансовых отчетов. Оппозиция Индии призвала к парламентскому расследованию, тогда как правительство пока воздерживается от комментариев.

Напомним, что 26 октября между представителями Украины и Индии прошла рабочая встреча. Страны рассматривали возможности сотрудничества в области оборонной промышленности.

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