Україна та Індія розглядають співпрацюю в галузі оборонної промисловості

У суботу, 26 жовтня, представники України та Індії провели робочу зустріч. Країни розглядали можливості для співпраці в галузі оборонної промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань стратегічних галузей України.

Зокрема, очільник Мінстратегпром Герман Сметанін провів зустріч з послом Індії Раві Шанкаром та військово-морським аташе Сантошем Белліаппою. Сторони обговорювали перспективи україно-індійської співпраці у сфері оборонної промисловості. Міністр зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України.

"Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На даному етапі важливо вивчити можливості й потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику та курс, яким ми будемо рухатись", - сказав Сметанін.

У свою чергу Раві Шанкар привітав пропозицію щодо розширення співпраці та запевнив українського міністра "у підтримці з боку посольства у визначенні конкретних пропозицій".