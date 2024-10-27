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Україна та Індія розглядають співпрацюю в галузі оборонної промисловості

Неділя 27 жовтня 2024 02:48
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Україна та Індія розглядають співпрацюю в галузі оборонної промисловості Фото: очільник Міністерства з питань стратегічних галузей України Герман Сметанін (mspu.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 26 жовтня, представники України та Індії провели робочу зустріч. Країни розглядали можливості для співпраці в галузі оборонної промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань стратегічних галузей України.

Зокрема, очільник Мінстратегпром Герман Сметанін провів зустріч з послом Індії Раві Шанкаром та військово-морським аташе Сантошем Белліаппою. Сторони обговорювали перспективи україно-індійської співпраці у сфері оборонної промисловості. Міністр зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України.

"Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На даному етапі важливо вивчити можливості й потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику та курс, яким ми будемо рухатись", - сказав Сметанін.

У свою чергу Раві Шанкар привітав пропозицію щодо розширення співпраці та запевнив українського міністра "у підтримці з боку посольства у визначенні конкретних пропозицій".

Також нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва зброї. Один із них уже працює.

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