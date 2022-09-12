UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США переживают, что энергетический кризис в ЕС ослабит поддержку Украины, - CNN

Фото: США переживают, что энергетический кризис в ЕС может ослабить поддержку Украины (Samuel Corum/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В США опасаются, что на фоне стремительного роста затрат на энергоносители, вызванного российским вторжением, поддержка санкционного давления на Россию в Европе может снизиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Путин делает ставку на то, что он будет более жестким, чем украинцы, европейцы и американцы, что он сможет истощить украинцев, задушить их экономику", - заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс.

США приложили значительные усилия, чтобы обеспечить поставки газа в европейские страны. Официальные лица Белого дома настаивают, что видимых расколов в Европе не заметили, а действия президента РФ Владимира Путина предполагали. По их словам, это лишь укрепляет решимость европейских союзников.

Уже другие официальные лица США заявляют, что существует реальный риск того, что рост стоимости электроэнергии и приближение зимы может повлиять на население ЕС. Одним из примером стали протесты в Чехии, которые состоялись недавно. Таким образом, люди могут начать выступать против санкционной политики Европейского союза и дальнейшей помощи Украине.

Напомним, что ЕС готовит широкий пакет мер для преодоления энергокризиса.

Также, министры ЕС не смогли договориться о лимите цен на российский газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСоединенные Штаты Америки