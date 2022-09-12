США переживают, что энергетический кризис в ЕС ослабит поддержку Украины, - CNN
В США опасаются, что на фоне стремительного роста затрат на энергоносители, вызванного российским вторжением, поддержка санкционного давления на Россию в Европе может снизиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Путин делает ставку на то, что он будет более жестким, чем украинцы, европейцы и американцы, что он сможет истощить украинцев, задушить их экономику", - заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс.
США приложили значительные усилия, чтобы обеспечить поставки газа в европейские страны. Официальные лица Белого дома настаивают, что видимых расколов в Европе не заметили, а действия президента РФ Владимира Путина предполагали. По их словам, это лишь укрепляет решимость европейских союзников.
Уже другие официальные лица США заявляют, что существует реальный риск того, что рост стоимости электроэнергии и приближение зимы может повлиять на население ЕС. Одним из примером стали протесты в Чехии, которые состоялись недавно. Таким образом, люди могут начать выступать против санкционной политики Европейского союза и дальнейшей помощи Украине.
Напомним, что ЕС готовит широкий пакет мер для преодоления энергокризиса.
Также, министры ЕС не смогли договориться о лимите цен на российский газ.
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