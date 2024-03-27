США проверяют нарушил ли Израиль законы ведения войны в Секторе Газа

Администрация Байдена пока не пришла к выводу, что Израиль нарушил международные законы войны, но процессы оценки этого продолжаются и еще не дали окончательной вывода.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг 26 марта.

По его словам, администрация должна подать отчет в Конгресс США до 8 мая в рамках февральского меморандума о национальной безопасности. Документ напоминает странам, получающим американское оружие, о необходимости соблюдать международное право и не блокировать гуманитарную помощь.

"Эти процессы по оценке их соответствия международному гуманитарному праву продолжаются, они не достигли окончательного завершения. И следующим шагом будет предоставление Конгрессу отчета - это следующая вещь, которая требуется этим меморандумом 8 мая - где мы рассмотрим эти вопросы более подробно", - сказал Миллер.

Меморандум не накладывает новых условий на использование американской военной техники, но требует от администрации Байдена в течение 90 дней направить в Конгресс отчет о том, выполняют ли страны эти требования.

Отвечая на вопрос, придут ли американские чиновники к выводу по этому вопросу до представления своего доклада Конгрессу в начале мая, Миллер сказал, что сейчас идет активный процесс определения того, как будет выглядеть доклад.

"Это совершенно новый процесс. Мы никогда раньше не делали подобных отчетов", - сказал он.

На прошлой неделе Израиль предоставил письменные заверения, как того требует меморандум, о том, что оружие, предоставленное США, не используется для нарушения гуманитарного права в Секторе Газа.

Почему США проверяют Израиль

В ходе военной операции против исламистского движения ХАМАС, Израиль нанес удары и обстрелы по Сектору Газа, в результате которых, по данным органов здравоохранения анклава, погибло более 32 тысяч палестинцев.

Поскольку количество погибших резко возросло, а острая нехватка продовольствия в густонаселенном анклаве вызвала опасения голода, поведение израильских военных оказалось под усиленным вниманием, а призывы к президенту Байдену поставить условия в отношении оружия, которое он посылает в Израиль, усилились.

Вашингтон ежегодно оказывает военную помощь Израилю, своему давнему союзнику, на сумму 3,8 млрд долларов. Левые демократы и арабо-американские группы критикуют непоколебимую поддержку администрации Байдена, которая, по их словам, дает Израилю ощущение безнаказанности.

Правозащитные группы отмечают многочисленные случаи ущерба, нанесенного гражданскому населению во время наступления израильской армии в Секторе Газа. Однако до сих пор администрация Байдена заявляла, что не проводила оценку, которая бы признала Израиль нарушителем международного права.