UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США перевершують очікування у допомозі Україні, - Джонсон

Фото : екс-премʼєр міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Попри певні затримки у прийнятті рішень, обсяги військової допомоги Україні з боку США перевершують очікування скептиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона під час Kyiv Jewish Forum.

"Я просто впевнений, що Америка буде продовжувати допомагати і робити це правильно", - заявив Джонсон, назвавши США "арсеналом демократії".

Він також нагадав, що запити України про військову допомогу часто стикаються з сумнівами деяких західних політиків щодо збільшення рівня підтримки.

"18 місяців тому ми з Беном Уоллесом, міністром оборони Великобританії, вперше розглядали питання про те, чи надсилати протитанкову зброю. У нас система говорила: ні, це може бути ескалацією, це провокує росіян. Але ми це зробили. NLAW, джавеліни, які послали США, насправді були безцінними і дозволили українцям захистити себе", - сказав Джонсон.

За словами екс-прем’єра Британії, агресивні наміри Путіна щодо України стали остаточно зрозумілі після публікації імперіалістичного "трактату" про "штучність" Української держави напередодні повномасштабного вторгнення.

Він також закликав збільшити поставки військового обладнання в Україні.

"Україні потрібен комплект інструментів, щоб зупинити російську агресію, а також повернути землю, яку окупувала Росія. Це єдиний спосіб закінчити цю війну", - констатував Джонсон.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Своєю чергою, президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБорис Джонсон