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У США в автобу, який перекинувся, врізалися три фури, 5 загиблих, десятки постраждалих

Новини » В світі     06.01.2020 - 01:40
У США в автобу, який перекинувся, врізалися три фури, 5 загиблих, десятки постраждалих
Ілюстративне фото (twitter.com/Mr_Jon_Winkle)

В результаті аварії п'ятеро людей загинули, близько 60 постраждали

На автомагістралі в американському штаті Пенсільванія сталася аварія за участю туристичного автобуса, вантажівок і легкового автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

В результаті аварії п'ятеро людей загинули, близько 60 постраждали. Їх доставили в лікарню. На думку лікарів, постраждалі віком від 7 до 67 років виживуть, проте двоє пацієнтів залишаються в критичному стані.

Інцидент стався, коли туристичний автобус з пасажирами вийшов з-під контролю на повороті гірської дороги і перекинувся. В автобус врізалися дві фури, а з ними зіткнулася ще одна фура і легковий астомобіль. Уточнюється, що ДТП сталося в недалеко від Піттсбурга.

За словами представника поліції, більшість пасажирів автобуса були іноземними туристами.

Нагадаємо, 4 січня у місті Здолбунів Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса і двох легкових автомобілів, в результаті якого загинули дві людини.

Раніше в Києві сталося смертельне ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті загинула одна людина, ще один постраждав.

Також РБК-Україна писало, що під Києвом п'яні підлітки влаштували ДТП в якому одна дівчина загинула і ще одна отримала травми. Пізніше підлітка, який влаштував аварію, суд взяв під варту.

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