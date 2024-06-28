США перетворилися на країну третього світу, - Трамп на дебатах із Байденом

Про це заявив колишній президент США Дональд Трамп на дебатах проти чинного глави держави Джо Байдена, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільне новини".

Крім того, Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії США, а його президентство - "ганьбою".

Він зазначив, що виведення військ з Афганістану є найганебнішим днем в історії життя Америки.

Зауваження Трампа викликано коментарем Байдена, який сказав про свого попередника: "Коли він був президентом, в Афганістані все ще вбивали людей. Він нічого з цим не зробив".



Журналісти The Washington Post зазначають, що Трамп із силою та потужністю згадує про виведення військ Байденом.



"Трамп із силою і потужністю згадує про виведення військ з Афганістану... а потім каже, що коли Байден продовжив його політику, завершивши виведення військ, тоді як афганський уряд звалився, це був найганебніший день у житті цієї країни. Трамп спробує використовувати цей висновок військ з Афганістану, який призвів до загибелі значної кількості американських військовослужбовців та захоплення влади талібами, щоб завдати удару по зовнішньополітичному авторитету Байдена", - зазначає один із журналістів.