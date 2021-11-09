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США перенесли сроки высадки астронавтов на Луну

Автор: Артур Родивилов

NASA переносит сроки космической программы "Артемида". США смогут осуществить первую высадку человека на Луне, вероятно, не ранее 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Данные изменения приведут к тому, что миссия "Артемида-2", которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года.

Глава NASA Билл Нельсон обвинил в сдвиге сроков судебный процесс по поводу посадочного модуля агентства, который будет построен SpaceX и задержку с капсулой Orion. Она должна доставить астронавтов на лунную орбиту.

Программу "Артемила-2" была утверждена президентом Дональдом Трампом.

Напомним, целью программы NASA под названием "Артемида" является возвращение американских астронавтов на Луну и освоение ее. Космическое агентство планирует в рамках "Артемиды" доставить на Луну первую женщину.

Как писало РБК-Украина, Украина также планирует принять участие в исследовании Луны.

Больше о планах NASA по Луне читайте в материале - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

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NASA