США перенесли терміни висадки астронавтів на Місяць

NASA переносить терміни космічної програми "Артеміда". США зможуть здійснити першу висадку людини на Місяці, ймовірно, не раніше 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Дані зміни призведуть до того, що місія "Артеміда-2", яка є першою пілотованою місією, матиме дату запуску травень 2024 року.
Глава NASA Білл Нельсон звинуватив у зсуві термінів судовий процес з приводу посадкового модуля агентства, який буде побудований SpaceX і затримку з капсулою Orion. Вона мала доставити астронавтів на місячну орбіту.
Програму "Артеміла-2" було затверджено президентом Дональдом Трампом.
Нагадаємо, метою програми NASA під назвою "Артеміда" є повернення американських астронавтів на місяць і освоєння її. Космічне агентство планує в рамках "Артеміди" доставити на місяць першу жінку.
Як писало РБК-Україна, Україна також планує взяти участь в дослідженні Місяця.
Більше про плани NASA щодо Місяця читайте в матеріалі - "Проект " Артеміда": навіщо американці повертаються на місяць і до чого тут Україна".